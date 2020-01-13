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Руководство "Нафтогаза" получит 700 млн гривен премии

Премия составит 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража.

Руководство "Нафтогаза" получит 700 млн гривен премии
Фото: facebook.com

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в размере 1% от 2,9 млрд долларов, которые российский газовый монополист "Газпром"  выплатил  украинской компании в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Liga.net.

"По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал Витренко.

Таким образом, топ-менеджеры получат около 29 млн долларов, или 700 млн гривен. О количестве премируемых исполнительный директор "Нафтогаза" не сообщил.

Напомним, в 2018 году Андрей Коболев получил премию в 7,9 млн долларов (261 млн гривен) за победу "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском суде.

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