Новый глава НАПК назвал свои главные цели

Новый глава НАПК Александр Новиков прежде всего намерен решать задачи утверждения антикоррупционной стратегии и полной автоматизацией проверки электронных деклараций чиновников, занимающих особо ответственное положение.

Об этом он сказал во время выступления на заседании правительства, передает "Укринформ".

"Первой своей задачей вижу утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия завершила свое действие в 2017 году ... Фактически этот документ должен обобщить все действия каждого органа государственной власти в сфере выявления коррупционных рисков как в нормативных документах, так и в отношении персонала этих органов, и ликвидировать данные риски ", - рассказал Новиков.

Он добавил, что второй задачей видит полную автоматизацию проверок деклараций лиц, занимающих особо ответственное положение: "Это все судьи, прокуроры, члены правительства, главы администраций областных и районных советов. Фактически те люди, которые принимают основные решения в стране".

Новиков отметил, что роль НАПК видит в первую очередь как органа для предотвращения пребывания на государственной службе лиц, которые используют в своей деятельности коррупционные практики и незаконно обогащаются. Он также надеется наладить сотрудничество с НАБУ и ГБР по обеспечению неотвратимости ответственности за совершение коррупционных преступлений.

По словам Новикова, к важным вопросам антикоррупционной деятельности также относится информатизация процессов госуправления, что обеспечит прозрачность взаимодействия государства с гражданами и бизнесом, отсутствие прямого взаимодействия с госслужащими.