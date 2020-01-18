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Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике

Кризис может вызвать неравенство между разными группами населения стран.

Глава МВФ заявила о риске наступления Великой депрессии в мировой экономике
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии. Об этом она сказала, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, передает The Guardian.

По ее словам, мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Глава фонда объяснила, что, несмотря на то что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран расхождения, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и укреплению популизма. 

В качестве примера она привела Великобританию, в которой 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

Кроме того, как считает глава Фонда, властям нельзя игнорировать финансовый сектор, который может оказать глубокое и продолжительное положительное влияние на неравенство. В частности, большое неравенство может становиться причиной "политического давления на краткосрочные простые решения".

Отмечается, что под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.

Напомним, ранее МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до минимума после кризиса 2009 года.

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