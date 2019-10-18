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Минэкоэнерго начало аудит государственных шахт

Министерство намерено определить возможные перспективы развития отрасли.

Минэкоэнерго начало аудит государственных шахт
Фото: http://newsme.com.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды проводит аудит государственных шахт с целью определения перспектив их дальнейшего развития. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Виталий Шубин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы начали аудит всех государственных шахт. В настоящее время определяем возможные перспективы развития отрасли", – сказал он.

Напомним, 2 сентября сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, в связи с падением цен на газ на мировых рынках, а также совершить ревизию всех решений Минэнерго и Минэкологии.

Министерство проведет ревизию ряда спорных энергетических проектов, в частности ветроэлектростанции, которую хотят построить на Боржавском горном массиве в Закарпатской области.

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