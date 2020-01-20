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Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен

Почти половина - операции по отмыванию денег.

Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен
Фото: flick/НБУ

В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.

Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада повысила порог финмониторинга с 150 тысяч до 400 тысяч гривен.

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