В 124 городах Украины счета за тепло и горячую воду снизились на 30%, – Гончарук

Это стало возможно благодаря снижению цен на газ и механизма корректировки в платежках.

В 124 городах Украины платежки за отопление и горячую воду снизились на 30%. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Пересчет совершило 131 предприятие теплокоммунэнерго.

"К правительственной инициативе присоединились уже 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов и Киев", – уточнил Гончарук.

За декабрь 2019 снизили:

в сумме перерасчета по 1-комнатным квартирам от 80 гривен в Киевской до 292 гривен во Львовской обл.;

по 2-комнатным квартирам от 110 грн в Черниговской до 435 грн в Днепропетровской обл.;

по 3-комнатным от 140 грн в Днепропетровской области до 563 в Ровненской.

В Тернополе по решению местных органов самоуправления скидки получили за три месяца (октябрь, ноябрь, декабрь).

Не будут проводить перерасчет в Суммах, Черкассах, Черновцах, Полтаве и Николаеве.

По словам Гончарука, снижение тарифов стало возможным из-за снижения цен на газ и внедрения правительством механизма корректировки в платежках.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в следующем сезоне почти вдвое.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой снизить тарифы на тепло почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, готовим этапы, что будет сделано ,какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши деньги", – заявил Зеленский.