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Глава Совета НБУ призвал к диалогу с Коломойским в вопросе Приватбанка

"Ввсе зависит от того, что он предложит государству".

Глава Совета НБУ призвал к диалогу с Коломойским в вопросе Приватбанка
Фото: Соня Кошкина

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что государству стоит пойти на "конструктивный диалог" с бывшими владельцами Приватбанка.

"Я полностью разделяю позицию президента Владимира Зеленского: в каждом деле мы должны защищать интересы государства Украина, каждого украинца. Этот вопрос или судебных решений или других процедур: все зависит от того, что он [экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский] предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка. И нужен ли ему Приватбанк? Возможно, больше нужно защитить свою деловую репутацию? Но это вопрос к Игорю Валерьевичу. Этот вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", - сказал Данилишин в интервью "Главкому".

В качестве аргумента Данилишин указал высокую стоимость судебных разбирательств.

"Только НБУ за эти годы уже потратил почти миллиард гривен на судебные тяжбы в инстанциях различных уровней по делу «Привата». Знаете сколько судов различного уровня в настоящее время происходит по тематике Приватбанка? Более 600! А сам «Приват» сколько тратит на суды с бывшим владельцем? А эти средства могли бы поступить в бюджет", - сказал он.

Напомним, что Данилишин возглавляет Совет НБУ четвертый год. За это время он не один раз критиковал правление Национального банка.

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