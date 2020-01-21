Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Протесты в Иране из-за Boeing и ложь аятоллы Хаменеи
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Казус Филарета. Ч.2
Казус Филарета. Ч.2
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
Министр образования Новосад посетовала, что на 36 тыс. гривен не сможет содержать ребенка, которого у нее пока нет
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового вируса в Китае
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Застройщик метро на Виноградарь положил на депозит миллиард, выделенный на строительство
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску
ГлавнаяПолитика

Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грн

В 2014 году Коломойский отдавал нежилое помещение в залог НБУ.

Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грн
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ПАО "Днипрометалсервис", который связан с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Эта компания в сентябре 2014 года предоставила в залог Нацбанку нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен "ПриватБанку" до национализации.

Поскольку «Днепрометаллсервис» не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскать этот залог. 16 января этого года иск НБУ был удовлетворен.

В Нацбанке также напомнили, что в целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что СБУ выразила "Приватбанку" недовольство тем, что государственное финучреждение судится с Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая эти действия с СБУ и Генпрокуратурой.

Кроме того, весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка, которая состоялась в декабре 2016 года.

Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также