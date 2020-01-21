Нацбанк отсудил у Коломойского недвижимость на более 100 млн грн

В 2014 году Коломойский отдавал нежилое помещение в залог НБУ.

Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Национального банка о взыскании ипотеки с ПАО "Днипрометалсервис", который связан с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Об этом сообщил пресс-центр НБУ.

Эта компания в сентябре 2014 года предоставила в залог Нацбанку нежилое помещение площадью почти 20 тыс. кв. м стоимостью более 100 млн грн в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был предоставлен "ПриватБанку" до национализации.

Поскольку «Днепрометаллсервис» не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "ПриватБанка", НБУ в мае 2018 года подал в суд с целью взыскать этот залог. 16 января этого года иск НБУ был удовлетворен.

В Нацбанке также напомнили, что в целом суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "ПриватБанка" на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что СБУ выразила "Приватбанку" недовольство тем, что государственное финучреждение судится с Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях, не согласовывая эти действия с СБУ и Генпрокуратурой.

Кроме того, весной 2019 года государство проиграло Коломойскому несколько исков, связанных с национализацией Приватбанка, которая состоялась в декабре 2016 года.

Правительство Украины национализировало Приватбанк по предложению НБУ и бывших акционеров банка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной. Коломойский говорил, что хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов за Приватбанк.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка против Коломойского и Боголюбова.