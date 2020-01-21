Через 30 лет 70% энергии в Украине должна быть "зеленой", - Минэнерго

В течение следующих 30 лет Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено обустроить 70% альтернативных источников энергии. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель во время представления концепции зеленого энергетического перехода Украины до 2050 года, передает «Громадське».

«Мы говорим о том, что до 2050 года уровень возобновляемых источников (энергии) должен составлять около 70%. У нас же оценки, у нас есть различные графики и сценарии реализации этой цифры. Самое важное то, что это развитие должно быть экономически обоснованным», - отметил Оржель.

Он также сказал, что в Украине должны остановить «злоупотребление в сфере альтернативной энергетики», в частности выплату завышенных «зеленых тарифов» за произведенную из альтернативных источников энергии. Пока даже без «зеленого тарифа» инвестиции в возобновляемую энергетику выгоднее, чем в традиционную.

Сейчас доля зеленых электростанций в Украине составляет 5%.

В 2019 году в Украине построили новых альтернативных электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 4,5 гигаватта, что почти в два раза больше по мощности всех «зеленых» электростанций, работавших в Украине в начале 2019 года.

Напомним, что первые "зеленые" аукционы пройдут на "Prozorro.Продажи" в апреле. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на «чистую» энергию.

Закон об обязательных "зеленых" аукционах был принят Верховной Радой в апреле 2019 года. Его цель - в рамках аукционов определять самую низкую цену, по которой инвесторы-победители будут реализовывать "чистую" электроэнергию в течение 20 лет.