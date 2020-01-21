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Офис президента официально анонсировал поездку Зеленского в Израиль

Зеленский примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.

Офис президента официально анонсировал поездку Зеленского в Израиль
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 23-24 января посетит Израиль с рабочим визитом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента

Зеленский примет участие в памятных мероприятиях в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством страны и встречи с представителями израильских деловых кругов.

Участие в форуме "Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!" примут около 50 глав государств, членов королевских семей, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии.

Мероприятие, которое состоится 23 января, в 13:30 откроет президента Израиля Реувен Ривлин. На форуме, в частности, выступят президент России Владимир Путин, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, французский лидер Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз, а также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, в августе прошлого года премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посетил Киев.

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