Прокуратура переадресовала в ОГА вопрос о демонтаже памятника Брежневу в Каменском

Прокуратура Днепропетровской области не пыталась добиться демонтажа памятника советскому генсеку Леониду Брежневу, который до сих пор стоит в Каменском Днепропетровской области, так как считает это компетенцией областной власти.

Фото: Александр Рудоманов

Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос LB.ua.

"Органами прокуратуры области решение Днепродзержинского городского совета [сохранить памятник Брежневу как часть экспозиции местного музея] не обжаловалось, ведомости в Единый реестр досудебных расследований не вносились", - сказано в документе.

Прокуратура отмечает, что если местные власти игнорируют необходимость демонтировать советские памятники, то по закону это должен сделать глава областной администрации.

"С учетом изложенного, информация направлена в Днепропетровскую областную государственную администрацию для рассмотрения в рамках компетенции", - говорится в ответе.

Памятник Леониду Брежневу установили в Днепродзержинске (тогдашнее название Каменского) к 70-летию со дня его рождения, в 1976 году. В 2016 году для обхода закону об декомунизации на сессии горсовета проголосовали за создание музейного отделения на площади Освободителей, под бюстом Брежнева.

"Бюст четырехкратному Герою Советского Союза Л. И. Брежневу оставить на своем месте как часть экспозиции отдела музея истории города и привести в соответствие с требованиями Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»", - говорится в решении горсовета №201-07/VII от 28 апреля 2016 года.

В Украинском институте национальной памяти считают, что памятник все равно должны демонтировать.

"Его должны демонтировать, так как он занимал руководящие должности и не имел никакого отношения к научной или культурным достижениям. Но горсовет сделал площадь под ним, буквально 2 на 2 метра, как часть музея. И поэтому бюст отказались демонтировать. Причем это является нарушением, ведь к музеям и территории музея есть требования, которые в этом случае не выполняются", - рассказал LB.ua юрист УИНП Сергей Рябенко.

Напомним, что Брежнев - уроженец Каменского.