Кам'янське — промислове місто біля Дніпра, до якого їздять приміські та пасажирські поїзди. Також можна доїхати туди маршрутками з Дніпра. Місто для подорожі я вибрав випадково, але не пошкодував.

Подорож почалась з непривітного залізничного вокзалу, від якого до центру — хвилин 40 пішки. У місті їздять трамваї та маршрутки, але я б радив пройтися пішки в центр по алеї.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Біля першого перехрестя від вокзалу до сих пір стоїть пам'ятник генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву, який мав би бути демонтований згідно декомунізації. Але ніт. Місцеві чиновники вирішили схитрувати і оголосили ділянку під пам'ятником музеєм. "Музейна територія" ніяк не погоджується з вимогами законодавства про музеї, але Дніпропетровській прокуратурі все ок. Рішення, схоже, не оскаржене в суді, тому Брежнєв і далі красується в Кам'янському.

Фото: Александр Рудоманов

У Кам'янському вчився колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, тому йому також поставили пам'ятник.

Фото: Александр Рудоманов

Власне, Кам'янське — це колишній Дніпродзержинськ, йому повернули історичну назву завдяки закону про декомунізацію. Село Кам'янське вперше згадується у 1750 році у зв'язку з будівництвом Різдво-Богородицької церкви. Після спорудження у місті Катерининської залізниці місто почало активніше розвиватися. У 1887 році Південно-Російське Дніпровське металургійне товариство розпочало будівництво найбільшого на той час металургійного заводу, внаслідок чого населення міста збільшилося. Нині Кам'янське — це значне промислове місто. Що дуже сильно відчувається у місті — смог настільки сильний, що мені навіть було важко дихати.

Історичний центр міста обмежений Гімназичним проспектом і залізничними коліями. Там розташовується 28 архітектурних споруд, про які можна почитати на карті у алеї.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

В історичному центрі розташовується Дніпровський металургійний комбінат (ДМК), збудований у 1899 році і частково добудований у 1915-17 роках. Архітектор - Олексій Сокол.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Поруч нього знаходиться історичний музей. На жаль, коли я був у місті, музей був зачинений, тож мені довелося дивитися лише на відкриті його експонати.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

У місті є дві релігійні архітектурні пам'ятки.

Свято-Миколаївський собор знаходиться по дорозі до комбінату. Він збудований у 1894 році у “неоруському” стилі, а у 1902 році був добудований. Ходить легенда, що храм заклали через те, що Микола ІІ (ще будучи цісаревичем) вижив після замаху в Японії, хоча не зовсім зрозуміло при чому тут Кам'янське. У 1929 році в соборі відкрили музей революції. Розписи зафарбували, хрести на вежах замінили на п’ятикутні зірки. Під час війни собор розграбували, а у 1960 році в будівлі розмістився музей історії міста. У 2011 році собор передали Московському патріархату.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Костел святого Миколая зведений у 1895-1897 роках. "Вікіпедія" пише, що це один з небагатьох уцілілих римо-католицьких храмів у східних областях України. Збудували костел за кошти робітників і службовців Дніпровського заводу, а проектував його Маріан Хорманський. Під час радянської влади костел закрили, орган вивезли, а фігури святих викинули. Добре, що місцева жителька забрала ці фігури до себе, а потім віддала назад до церкви. У радянські часи в костелі розміщувалися військкомат і автомийка. З 1991 року богослужіння відновили.Коли я був біля Костелу, він був зачинений.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

У місті багато житлових будинків, які вже є архітектурною пам'яткою, але знаходяться не незадовільному стані. І там живуть люди.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Остання цікава пам'ятка міста, яка мені трапилася, — театр ім. Лесі Українки, збудований у 1900 році. У 1937 році театр перейменували, бо Менделя Хатаєвича (керівник обласної партійної організації), ім'я якого носив театр оголосили троцкістом і заарештували. Нині театр має назву ім. Лесі Українки, у 2012 році йому присвоєно статус академічного.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

І ледь не забув! Вранці з їжею в місті доволі складно. Тому бажано або брати з собою їжу, або голодувати. Також у місцевих закладах є проблема з прийомом платіжних карток. Але місто однозначно вартує, щоб його відвідали. До речі, біля Кам'янського є жіноча колонія.

До нових поїздок! Якщо є зауваження чи пропозиції — пишіть автору на фб.