Украина и Албания намерены договориться о зоне свободной торговли

Украина и Албания намерены договориться о создании зоны свободной торговли. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой, стороны обсудили работу в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ, а также двусторонние отношения Украины и Албании.

Премьер-министры обсудили вопрос заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией, Рама выразил готовность государства заключить соответствующий документ.

Этот документ будет предусматривать отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных ограничений во взаимной торговле в соответствии с международным договором.

По словам Гончарука, целью Украины является усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании.

Гончарук также поприветствовал согласие албанской стороны на открытие украинского посольства в Албании и выразил надежду, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Напомним, раннее министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой усиление обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Министр также добавил, что сейчас в первую очередь необходимо усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в отношении ее мандата, в частности наблюдение 24 часа в сутки и увеличение технических возможностей, чтобы фиксировать факты нарушения режима прекращения огня и требовать его соблюдения.