В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Великобританию (Обновлено)
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
ГлавнаяПолитика

Украина и Албания намерены договориться о зоне свободной торговли

Албанская сторона согласилась на открытие украинского посольства в Албании.

Украина и Албания намерены договориться о зоне свободной торговли
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Албания намерены договориться о создании зоны свободной торговли. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кабинета Министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой, стороны обсудили работу в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ, а также двусторонние отношения Украины и Албании.

Премьер-министры обсудили вопрос заключения соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией, Рама выразил готовность государства заключить соответствующий документ.

Этот документ будет предусматривать отмену таможенных пошлин, налогов и сборов, а также количественных ограничений во взаимной торговле в соответствии с международным договором.

По словам Гончарука, целью Украины является усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании.

Гончарук также поприветствовал согласие албанской стороны на открытие украинского посольства в Албании и выразил надежду, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Напомним, раннее министр иностранных дел Вадим Пристайко обсудил с действующим главой ОБСЕ Эди Рамой усиление обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Министр также добавил, что сейчас в первую очередь необходимо усилить Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в отношении ее мандата, в частности наблюдение 24 часа в сутки и увеличение технических возможностей, чтобы фиксировать факты нарушения режима прекращения огня и требовать его соблюдения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также