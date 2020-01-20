Кравцов претендует на пост замминистра инфраструктуры

Заявление Кравцова на данный момент еще не рассмотрено.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов написал заявление об увольнении с этой должности, и хочет перевестись на должность заместителя министра инфраструктуры. Об этом на фейсбуке сообщил народный депутат Евгений Шевченко.

По словам нардепа, заявление Кравцова еще не рассмотрено.

"Глава "Укрзализныци" написал заявление не об увольнении, а для перевода его на заместителя министра. Это заявление до сих пор не рассмотрено, но некоторые депутаты считают, что Кравцов уволился ...", - написал Шевченко. При этом он приложил фото заявления Кравцова, датированное 30 декабря.

Фото: Евгений Шевченкофб

Напомним, 30 декабря Кравцов в новогоднем обращении к наблюдательному совету "Укрзализници" сообщал о желании уйти с должности. Тогдаже он намекал, что переходит на работу "в публичном государственном секторе".