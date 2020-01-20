Зеленский посетит Всемирный форум памяти Холокоста в Израиле 22-23 января

Президент Владимир Зеленский посетит Всемирный форум памяти Холокоста в Израиле, приуроченный 75-летию освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, который состоится 22-23 января. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times of Israel.

Зеленский отметил, что не мог заранее анонсировать этот визит из-за крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"У нас была страшная трагедия в Иране. Вот почему я не мог сказать Израилю, правительству Израиля, приеду ли я, потому что я не знал, когда мы получим тела наших людей", - отметил он.

Участие Зеленского в этом форуме подтвердилось, 19 января, после получения тел погибших украинцев в результате крушения самолета МАУ.

В интервью отмечается, что лидер Польши Анджей Дуда отказался принимать участие в мероприятии, так как ему не дали возможности выступить с речью.

По словам Зеленского, для каждой страны важно почтить память жертв Холокоста независимо от того, будет ли лидер выступать на форуме или нет. "Лично для меня не имеет значения, говорю ли я. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 тыс. украинских евреев", - отметил он.

Однако Зеленский добавил, что каждый четвертый из евреев, погибших в ходе Холокоста, был украинцем, именно поэтому было бы справедливо, если бы президент Украины выступил с речью.

Напомним, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху впервые за 20 лет посещал Киев 18 августа.