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Данилов попросил СМИ не манипулировать на теме возвращения "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Секретарь СНБО назвал переговоры с Ираном "сложными и напряженными".

Данилов попросил СМИ не манипулировать на теме возвращения "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обратился к отечественным и зарубежным СМИ с просьбой не манипулировать на теме возвращения в Украину бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета.

Об этом говорится в обращении Данилова, обнародованном на сайте СНБО.

"Обращаюсь к отечественным и иностранным СМИ с просьбой занимать взвешенную и ответственную позицию по отношению освещения вопроса о возвращении в Украину черных ящиков самолета Boeing-737-800 украинской компании "Международные авиалинии Украины", сбитого 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран", - говорится в публикации.

Секретарь СНБО сообщил, что сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. "Переговоры сложные и напряженные", - добавил он.

По мнению Данилова, информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения черных ящиков пользоваться официальной информацией украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - добавил Алексей Данилов.

Ранее агентство IRNA сообщило, что Иран передумал передавать Украине бортовые самописцы сбитого самолета МАУ.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки). 

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.

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