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Украина и Грузия обвинили Россию в создании помех навигации в Черном и Азовском морях

Страны направили жалобу в Международную морскую организацию.

Украина и Грузия обвинили Россию в создании помех навигации в Черном и Азовском морях
Фото: navy.mil.gov.ua

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию (IMO) на противоправные действия России в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. 

Об этом в субботу, 17 января, сообщило посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.

“Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе”, - говорится в сообщении.

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Напомним, случаи отказов систем навигации в Азовском море фиксировали в июле, марте и феврале 2019 года. Информацию о помехах обнародовали экипажи гражданских торговых судов. Как сообщалось, российская система навигации "Глонасс" в то же время работала без сбоев.

Также случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в России.

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