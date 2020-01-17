Политзаключенный Шумков написал из российского ШИЗО

Шумков впервые за три года встретил Новый год в общем отряде.

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков, которого в России приговорили к четырем годам колонии написал письмо в котором рассказал, что встретил новогодние праздники в общем отряде, но 10 января его снова посадили в штрафной изолятор (ШИЗО).

Шумком отправил письмо латвийской активистке Татьяне Лазде, пишет "Укринформ".

Фото: ukrinform

"Я 2 недели побывал в общем отряде. Правда, это письмо снова пишу вам из ШИЗО, в пятницу, 10 января, дали 11 суток за очередной отказ от работы", - написал Шумков.

По его словам, за 2 недели пребывания в общем отряде он "перезагрузил обстановку".

"Встретил Новый год среди людей, а не в одиночной камере, как 2018-ый и 2019-ый. Другие арестанты приняли меня очень душевно и с уважением, по тюремным принципам арестанты, которые долгое время сидят "под крышей" и не выполняющие режимные требования администрации, заслуживают уважения и почета. Да и сложилось впечатление, что адекватные граждане РФ сидят в тюрьме", - отметил политзаключенный.

Он также напомнил, что ему осталось "сидеть" меньше года, так что он надеется следующий Новый год встретить дома. Шумков также планирует заехать в гости к своим друзьям в Латвию. "Опять же, главное вернуться отсюда (из колонии - ред.) живым", - подчеркнул Шумков.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в России 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил к четырем годам общего режима за членство в “Правом секторе”. Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года. После ухода с “Правого сектора” Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области. 17-го августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.