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СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"

Он собирал информацию об инфраструктуре Харькова, которую собирался передать боевикам. 

Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины задержала так называемого командира взвода разведки "ЛНР". Он собирал информацию про транспортные артерии Харькова.

К боевикам мужчина присоединился еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе СБУ. Он "выслужился" до "командира разведки" так называемой 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

"Недавно СБУ стало известно, что он вернулся в Харьковскую область. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города – железной дороге и станциях, метрополитене, автовокзалах", – уточнили в Службе безопасности.

Фото: ssu.gov.ua

Эти данные он планировал передавать террористам "ЛНР". Боевика задержали, во время обысков у него дома нашли средства поражения. 

Злоумышленнику объявили подозрение в участии в террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы 9 января задержали на Донбассе боевика, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга.

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