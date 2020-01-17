СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"

Он собирал информацию об инфраструктуре Харькова, которую собирался передать боевикам.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала так называемого командира взвода разведки "ЛНР" . Он собирал информацию про транспортные артерии Харькова.

К боевикам мужчина присоединился еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе СБУ. Он "выслужился" до "командира разведки" так называемой 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

"Недавно СБУ стало известно, что он вернулся в Харьковскую область. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города – железной дороге и станциях, метрополитене, автовокзалах", – уточнили в Службе безопасности.

Фото: ssu.gov.ua

Эти данные он планировал передавать террористам "ЛНР". Боевика задержали, во время обысков у него дома нашли средства поражения.

Злоумышленнику объявили подозрение в участии в террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники Госпогранслужбы 9 января задержали на Донбассе боевика, который в 2014 году охранял место падения и обломки разбившегося малайзийского боинга.