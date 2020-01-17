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Зеленский назначил начальника СБУ Хмельницкой области

Руководителем ведомства стал Игорь Вуив.

Зеленский назначил начальника СБУ Хмельницкой области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента

Руководителем ведомства стал Игорь Вуив.

"Назначить Вуива Игоря Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", – говорится в тексте указа.

Напомним, 27 декабря 2019 года Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области Сергея Харченко, который занимал эту должность с 2016 года.

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