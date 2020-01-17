Фото: Макс Левин

Премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание Верховной Рады, поэтому традиционный по пятницам час вопросу к правительству отменили.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Левин

"Уважаемые коллеги! Относительно часа вопросов к правительству. Все вы знаете, что премьер написал обращение к президенту. И сейчас находится на консультациях. Поэтому сегодня как такового часа вопросов к правительству не будет", - сказал он.

Заявление Разумкова вызвало в зале недовольство нардепов из оппозиционных фракций.

Фото: Макс Левин

"Подождите. Согласно обсуждению на согласительном совете, будет заслушан министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он будет отвечать на вопросы", - заявил спикер Рады.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Утром 17 января Гончарук объявил о решении подать в отставку. Представительница Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк подтвердила, что причиной для заявления об отставке премьера стал слив аудиозаписей.

Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).