Вакарчук заявил, что по-человечески понимает Гончарука

Лидер "Голоса" не понимает, почему в парламентско-президентской стране заявление об отставке подается президенту, а не Раде.

Глава фракции "Голос" Святослав Вакарчук не хотел бы комментировать заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, но понимает его поступок.

Об этом он заявил в парламенте, передаёт корреспондент LB.ua.

"Мы не голосовали за это правительство, и поэтому политически и с точки зрения профессионализма я сейчас не собираюсь ничего комментировать. Второе. По-человечески я понимаю его поступок, единственное, что непонятно - почему в парламентско-президентской стране заявление пишется и подается президенту, оно должна подаваться Верховной Раде?... И это - отдельный вопрос", - сказал Вакарчук.

Он считает недопустимым, когда к написанию заявления об отставке правительства "приводят сливные бачки из телеграмм-каналов".

"Что мы за страна, которая руководствуется несколькими циничными лицами, которые манипулируют общественным мнением", - спросил лидер "Голоса".

Как известно, согласно Конституции, 150 народных депутатов могут собрать подписи и зарегистрировать проект постановления о недоверии Кабмину.

"Премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров Украины имеют право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке. Отставка Премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров Украины имеют следствием отставку всего состава Кабинета Министров Украины. В этих случаях Верховная Рада Украины осуществляет формирование нового состава Кабинета Министров Украины в сроки и в порядке, которые определены настоящей Конституции", - говорится в ст.115 Основного закона.

Напомним, вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Зеленского («у него туман в голове»). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Утром 17 января Гончарук объявил о решении подать в отставку. Представительница Кабмина в Раде Елена Шуляк подтвердила, что причиной для заявления об отставке премьера стал слив аудиозаписей.

Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).