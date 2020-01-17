Духовный лидер Ирана защищает военных, которые сбили самолет МАУ

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем обращении защищал военных, которые сбили украинский самолет МАУ. Об этом сообщило BBC.

По его словам, Революционная гвардия - элитное подразделение, ответственное за катастрофу - "поддерживала безопасность" Ирана.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

13 января представитель иранского правительства сообщил, что после авиакатастрофы самолета МАУ уполномоченные должностные лица заверили президента Ирана Хасана Рухани и его администрацию, что никто не сбивал украинский самолет. Президент не знал о реальном положении до полудня 10 января.

11 января во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Рухани попросил прощения за сбитый самолет. Он также заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинские эксперты получат всю необходимую поддержку для расследования трагедии.