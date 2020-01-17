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СБУ начала расследовать прослушку Гончарука

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой. 

СБУ начала расследовать прослушку Гончарука
Фото: censor.net.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство из-за прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука во время совещания с представителями НБУ. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на слова генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Да, открыли (дело – Ред.)", – прокомментировал ситуацию Рябошапка.

По его словам, дело расследует СБУ, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой. 

Напомним, президент Владимир Зеленский в пятницу провел совещание с руководителями правоохранительных органов и приказал им за две недели установить, кто писал разговоры в Кабинете министров.

Вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой. В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Владимира Зеленского ("у него туман в голове"). Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому "слуги" Максим Бужанский и Александр Дубинский сразу же активно начали разгонять это в соцсетях.

Через полтора дня, утром 17 января, Гончарук объявил о готовности подать в отставку, если ему прикажет Зеленский.

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