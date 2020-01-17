Рада сняла фигуранта секс-скандала Яременко с должности главы комитета

За международную политику в парламенте будет отвечать другой "слуга".

Верховная Рада сняла Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За соответствующий проект постановления №2751 в пятницу проголосовали 317 народных депутатов.

Вместо Яременко на должность главы комитета избран Александр Мережко из "Слуги народа".

Этим же решением бывший глава Украинского института национальной политики, депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович избран членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, 30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у секс-работницы об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом, а на следующий день обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

11 ноября фракция партии "Слуга народа" на заседании поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.