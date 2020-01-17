У Бородянского презентовали проект закона о дезинформации

В конце февраля, после доработки, документ будет внесен в парламент

Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского Анатолий Максимчук прокомментировал проект закона о противодействии дезинформации и подчеркнул, что любое лицо, вина которого будет доказана в суде, должно нести за это ответственность.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной о том, можно ли привлечь к ответственности чиновника за распространение дезинформации.

"Мы не делаем исключений ни для кого. Если суд будет считать, что вина определенного лица присутствует... В законе фамилий быть не может", - сказал Максимчук.

Сегодня Министерство культуры, молодежи и спорта презентовало данный законопроект, который предусматривает административную и уголовную ответственность за дезинформацию.

Фото: LB.ua

Так, административная ответственность наступает за распространение дезинформации при условии добровольного ее опровержения с третьего факта нарушения в течение одного года. За это предусмотрен штраф в размере 1 тыс. минимальных заработных плат за каждый случай нарушения. При отсутствии добровольного опровержения - штраф в 2 тыс. минимальных заработных плат.

Министр Бородянский заявил, что после презентации планируется обсуждение законопроекта в течение месяца - до 28 февраля - а после доработки документ будет внесен в парламент.

Напомним, в августе прошлого года появились сообщения о том что Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП.

В ноябре Бородянский заявил, что намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией.