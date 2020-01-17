Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете

Девушка трижды не сдала экзамен и могла быть отчислена.

В Тернополе из-за проблем в университете покончила с собой 24-летняя студентка из Ганы.

"Тело девушки на улице Троллейбусной обнаружил местный житель. Он вызвал скорую и полицию. Девушку без сознания и в состоянии клинической смерти госпитализировали в медучреждение. Однако спасти ее не удалось. Одна из версий - потерпевшая выпила неизвестный яд", - сообщили в полиции Тернопольской области.

Фото: te.20minut.ua

Следователи установили, что у студентки были проблемы в университете и она не знала, как об этом рассказать родителям.

Перед смертью она оставила прощальную записку в квартире у подруг-одногруппниц.

Точная причина смерти станет известна после вскрытия. По факту происшествия начато производство по ст.115 Уголовного кодекса.

Местное издание "20 минут" пишет, что ганская студентка Бадмус Ололаде Рафиат училась на 6 курсе Тернопольского национального медицинского университета имени Горбачевского.

По неофициальным данным, она трижды не сдала один из экзаменов и могла быть отчислена.