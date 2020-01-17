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Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича в Международном инвестиционном банке

По ходатайству прокурора Офиса 13 января следственный судья наложил арест на эти денежные средства.

Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича в Международном инвестиционном банке
Фото: 1fin.biz

Суд арестовал 247 млн гривен окружения экс-президента-беглеца Виктора Януковича, которые принадлежат Всеукраинскому банку развития и находились на счетах в Международном инвестиционном банке. Средства переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

По ходатайству прокурора Офиса 13 января следственный судья наложил арест на эти денежные средства.

16 января суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал Международный инвестиционный банк перечислить средства на счета АРМА.

Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Также изучается вопрос законности нахождения средств Всеукраинского банка развития на счетах Международного инвестиционного банка и устанавливаются причастные к этому решению лица.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Судьи признали доказанной вину Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, и отклонили обвинение в сепаратизме. Оболонский суд посчитал, что обвинение не смогло доказать факт того, что Янукович был проинформирован о целях российских властей захватить Крым.

За госизмену Янукович получил 13 лет, за пособничество в ведении агрессивной войны - 12 лет.

Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014, пребывая на территории России, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности на сумму более 1,080 трлн гривен. 

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