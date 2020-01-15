В Тернополе опровергли информацию о вспышке вирусной пневмонии и создали штаб для борьбы с гриппом и ОРВИ

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Тернополе стабильная и контролируемая, заболеваемость ОРВИ ниже пороговых показателей. Однако с середины декабря в городе начало расти количество больных пневмонией с тяжелым течением.

В связи с этим в Тернополе создан оперативный штаб, информирует пресс-служба мэрии.

На пресс-конференции в горсовете 14 января сообщили, что ситуация с заболеваемостью - не такая, как показали в сюжете одного из центральных каналов. Больницы города не является переполненными, хотя показатель госпитализации больных - высокий. При этом медицинские учреждения Тернополя готовы к обострению ситуации и обеспечены всем необходимым.

Начальник управления охраны здоровья горсовета Василий Даньчак отметил, что несмотря на низкий порог заболевания, отмечается высокий показатель госпитализации. На сегодняшний день в стационаре Тернопольской коммунальной городской больницы №2 находится на лечении 36 больных с пневмониями. Весомой причиной является то, что больные попадали в стационар уже на 5-7, а иногда и на 10-е сутки после начала заболевания уже с осложнениями.

Также отмечается, что с начала года в Тернополе наблюдается значительное снижение заболеваемости среди детей всех возрастов.

Медики обращаются к жителям города с просьбой не заниматься самолечением и пройти вакцинацию, а семейных врачей - приходить домой к пациентам и ограничить консультации по телефону.

По словам директора КП "Тернопольская коммунальная городская больница №2" Ростислава Левчука, начиная с середины декабря в больнице умерли трое пациентов. Ни у одного из них не диагностированы грипп или вирусная патология. На сегодня в больнице 41 пациент с пневмонией, у троих диагностирована вирусно-бактериальная пневмония, у одного - грипп А.

Как сообщалось, в Украине от осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 5 человек. Три летальных случая зафиксированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской области и в Запорожье.

13 января телеканал "1+1" показал сюжет, в котором утверждалось, что в Тернополе зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, больницы переполнены. "В одной городской больнице почти полсотни больных с вирусной пневмонией. Кроме того, пятеро находятся в реанимации, а трое уже умерли", - говорилось в сюжете.