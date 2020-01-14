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В Украине от осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 5 человек

Три из их скончались в Житомирской области. 

В Украине от осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 5 человек
Фото: Макс Требухов

В Украине с начала эпидсезона в октябре 2019 и по состоянию на 12 января 2020 от осложнений гриппа скончались две женщины и три мужчины. 

Трое летальных случаев зафиксированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской обл. и в Запорожье, сообщили на странице Центра общественного здоровья в Facebook. 

"С 31 сентября по 12 января заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 миллиона детей (68% всех заболевших). Госпитализировано 61 842 пациента", – уточнили в Центре общественного здоровья.

Заразиться гриппом можно во время кашля или чиханья больного, поэтому от людей с проявлениями инфекции рекомендуется держаться на расстоянии хотя бы в два метра. Также можно заразиться контактным путем. 

"Поэтому очень важно для предупреждения заражения часто мыть руки с мылом, делать влажную уборку и пользоваться одноразовыми носовыми платками, которые нужно сразу же выбрасывать. 

Подчеркивается, что самой уязвимой к гриппу категорией населения являются дети до пяти лет, из-за чего важно делать прививки. Вакцину разрешено применять к детям в возрасте от шести месяцев. 

Также к уязвимой группе относятся люди преклонного возраста и те, у которых есть хронические заболевания.

Напомним, в Украине от осложнений гриппа умерла 31-летняя женщина, которая инфицировалась будучи беременной. Врачам удалось спасти ребенка.  

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