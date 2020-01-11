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48 бывших пленных остаются на лечении в "Феофании"

Всего были госпитализированы 64 человека.

48 бывших пленных остаются на лечении в "Феофании"
Фото: KP.UA

В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, переданных Украине в рамках обмена удерживаемыми с "ЛНР" и "ДНР".

5 канал сообщает, что десять бывших пленных выписали еще 9 января и девять из них сейчас находятся в санатории "Лесная Поляна". Там они продолжат реабилитацию. В частности, с ними будут работать психологи и стоматологи.

Медики прогнозируют, что в субботу, 11 января, могут выписать из больницы "Феофания" еще около десяти человек. А пока трех пациентов прооперировали, еще двоим предстоит операция. Врачи говорят, что оперативные вмешательства долговременной реабилитации не требуют.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией донецкими и луганскими боевиками. На подконтрольную территорию вернулись 76 граждан. В свою очередь на временно оккупированные территории доставили 127 человек, 14 отказались возвращаться к боевикам.

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