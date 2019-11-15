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Состояние политзаключенного Александра Шумкова ухудшилось

Ранее Шумков вынужденно прекратил голодовку. 

Состояние политзаключенного Александра Шумкова ухудшилось
Александр Шумков
Фото: Громадське

Состояние украинца Александра Шумкова, которого в России приговорили к четырем годам колонии, ухудшается. Об этом сообщили его родственница и адвокат сегодня на пресс-конференции в Киеве передает корреспондент LB.ua

Администрация исправительной колонии №4 города Торжок в Тверской области, где отбывает строк Шумков, отказывает украинцу в проведении медицинского обследования. Из-за состояния здоровья и угрозы принудительного питания Александр был вынужден прекратить голодовку

"У него не прекращаются головные боли, беспокоят судороги, постоянная смена настроения. Мы переживаем, что ему могут колоть психотропы", – рассказала тетя Александра Людмила Шумкова. 

Адвокат Шумкова Алексей Барановский подчеркнул, что ситуация действительно сложная.

Отметим, что международный правозащитный центр “Мемориал” в апреле 2018 года внес Шумкова в список  политзаключенных

Правозащитники также просят писать письма украинским заключенным. Как минимум, 227 человек находятся в плену на территории оккупированного Донбасса и 87 украинских политзаключенных  – на территории России.

Адрес для отправки письма: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. 

Фото: Наталья Шимкив

Ранее, 7-го ноября, омбудсмен по правам человека в Украине Людмила Денисова также сообщила, что после завершения голодовки у Александра Шумкова значительно ухудшилось состояние здоровья:  “Его беспокоит сильная головная боль, а также боль в области спины и судороги. Сотрудники лечебного заведения не оказывают необходимую медицинскую помощь. Более того, дают таблетки и инъекции, не объясняя их действие на организм”, – написала она в Facebook.

Напомним, Александра Шумкова похитили в Украине и задержали в России 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил к четырем годам общего режима за членство в “Правом секторе”. Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года. После ухода с “Правого сектора” Шумков поступил по контракту в 11-ю бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области. 17-го августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой. 

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