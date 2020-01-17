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Суд над "единороссом" Кучерявым из Севастополя начнется в Киеве 27 января

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Суд над "единороссом" Кучерявым из Севастополя начнется в Киеве 27 января
Игорь Кучерявый
Фото: atr.ua

Днепровский районный суд Киева 27 января рассмотрит обвинительный акт в отношении члена политической партии РФ "Единая Россия", участника незаконной организации "Автоканал Севастополя" Игоря Кучерявого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в телеграме.

"Киевский апелляционный суд по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры автономии об определении территориальной подсудности, определил Днепровский районный суд, как суд, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении гражданина Украины, участника незаконной организации "Автоканал Севастополя ", - сказано в сообщении.

Напомним, 3 декабря 2019 года Кучерявого задержали на админгранице с Крымом, на КПВВ "Каланчак". На материковой части Украины он хотел получить украинский загранпаспорт. Во время захвата Крыма Россией он организовывал "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Награжден Министерством обороны РФ медалью "За возвращение Крыма". 

19 декабря прокуратура Крыма передала в суд обвинительный акт в отношении Кучерявого, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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