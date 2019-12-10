Крымского "единоросса", ехавшего за украинским загранпаспортом, отправили под домашний арест

Херсонский городской суд отправил под круглосуточный домашний арест члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, задержанного на админгранице с аннексированным Крымом, когда он ехал получать украинский загранпаспорт.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым в Telegram-канале.

Отмечается, что меру пресечения избрали во вторник, 10 декабря.

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому гражданину Украины, члену "Севастопольского регионального политсовета партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, Кучерявого задержали при выезде из Херсона в Крым, на КПВВ "Каланчак", 3 декабря. По предварительными данным, он получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала Служба безопасности, так как он - член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны".