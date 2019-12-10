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Штаб ООС назвал имена военнослужащих, погибших на Донбассе 9 декабря

Командование выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Штаб ООС назвал имена военнослужащих, погибших на Донбассе 9 декабря
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Штаб Операции объединенных сил назвал имена троих военнослужащих, погибших на Донбассе 9 декабря в результате подрыва на  взрывном устройстве.

Об этом сообщается на странице штаба в фейсбуке.

"9 декабря погибли трое наших военнослужащих: младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения; младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения; старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения", - говорится в сообщении.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорбим вместе с вами", - подчеркнули в штабе.

Напомним,  8 декабря российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в результате обстрелов не было зафиксировано. В понедельник, 9 декабря, на Донбассе погибли три украинских военных. Сообщалось, что они подорвались на взрывном устройстве.

О том, как изменилось количество обстрелов и потерь сил ООС за время "режима тишины", читайте в материале LB.ua "Чи дійсно перемир'я впливає на кількість загиблих військових".

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