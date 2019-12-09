Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В воскресенье, 8 декабря, российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Вчера, 8 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела, еще три - в районе ответственности группировки "Север".
"С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - говорится в сводке.
Напомним, в субботу, 7 декабря, на Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения и травмы. Ранее также сообщалось, что украинский военный пострадал от лазерного оружия. Боец ВСУ получил ранения сетчатки глаза.