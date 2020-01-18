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Палата представителей США обнародовала новые документы, касающиеся возможной слежки за Йованович в Украине

Документы предоставил бизнесмен Лев Парнас.

Палата представителей США обнародовала новые документы, касающиеся возможной слежки за Йованович в Украине
Мари Йованович
Фото: РБК

Палата представителей США обнародовала новые документы предоставлены бывшим бизнес-партнером личного юриста президента США Львом Парнасом, подтверждающие информацию о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что документы включают ранее неизвестную информацию о возможном наблюдении за Йованович.

Среди документов - скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Журналисты предполагают, что сообщения касаются слежения за Йованович.

"Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались в его телефоне, который он передал в Палату представителей", - говорится в материале.

Снимок с экрана, посланный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах, - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе". Хайд ответил: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова. Это подтверждает, что у нас есть внутри человек".

"У нее были посетители", - отмечает бельгийский номер в другой раз.

CNN пишет, что новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Кроме того, отмечают журналисты, новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, к деятельности Джулиани и его сообщников относительно травли Йованович и поиска компромата на политических соперников Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что за расследование возможной слежки за Йованович в Украине взялся Госдепартамент США. Ранее уголовное проиховдство о возможной слежке за послом начала Национальная полиция Украины.

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