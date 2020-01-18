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США не планируют выводить свои войска из Ирака

За последние две недели американские военные базы в Ираке дважды подверглись атакам.

США не планируют выводить свои войска из Ирака
Фото: alhadath.net

США не собираются в настоящий момент выводить свои войска из Ирака. Об этом в субботу, 18 января, заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман на брифинге в Пентагоне, передает DW.

Американские войска в регионе он назвал "силами добра", отметив, что они нужны там, в том числе, для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

"Мы по-прежнему хотим быть другом и партнером суверенного и процветающего Ирака. В настоящее время военные США не планируют уходить из Ирака", - подчеркнул Хоффман.

Напомним, 14 января американская военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 километрах к северу от столицы Ирака Багдада, была обстреляна как минимум двумя ракетами "Катюша". О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

8 января Иран обстрелял две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. Сообщалось, что ранения получили 11 американских военных.

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