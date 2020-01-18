Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

БПЛА также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ оккупированного Крыма и линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Согласно сообщению, разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американской авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

Напомним, ранее американские летательные аппараты проводили разведывательные полеты на Донбассе и около Крыма в декабре и ноябре 2019 года.