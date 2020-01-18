СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
СБУ задержала "командира взвода разведки "ЛНР"
В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки
В Харькове прокурора задержали на получении $3500 взятки
Тимошенко потребовала отменить указ Зеленского о призыве 18-летних
Тимошенко потребовала отменить указ Зеленского о призыве 18-летних
Гарний початок
Гарний початок
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
Студентка из Ганы выпила яд из-за проблем в тернопольском университете
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
«Пленки Гончарука» и кто за ними стоит
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
Николаевский судностроительный завод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Николаевский судностроительный завод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Почему Гончарук остаётся премьером или Зачем в политике нужны яйца?
Почему Гончарук остаётся премьером или Зачем в политике нужны яйца?
ГлавнаяОбществоЖизнь

Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма

БПЛА также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.

Беспилотник ВВС США провел разведку возле оккупированного Крыма
Global Hawk
Фото: wikipedia.org

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ оккупированного Крыма и линии разграничения на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar в Twitter.

Согласно сообщению, разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 был запущен 17 января в 5:50 по Киеву с американской авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия.

БПЛА провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а затем начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья.

Напомним, ранее американские летательные аппараты проводили разведывательные полеты на Донбассе и около Крыма в декабре и ноябре 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также