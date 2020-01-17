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Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану с просьбой передать черные ящики

Запрос был отправлен 17 января. 

Офис генпрокурора еще раз обратился к Ирану с просьбой передать черные ящики
Фото: EPA/UPG

Офис генпрокурора Украины 17 января повторно обратился с запросом к Ирану относительно передачи украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 "МАУ", который потерпел крушение под Тегераном.  Об этом сообщили в пресс-службе ОГП

"Кроме того, обращение Офиса касается активизации международного сотрудничества во время уголовного расследования по факту этой катастрофы", – говорится в сообщении.

Напомним, самолет рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января Вадим Пристайко заявлял, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ, однако их так и не передали Украине.

Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана. После этого "черные ящики" передадут Украине. 

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