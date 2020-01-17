Меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета продолжат выбирать 24 января

Перерыв объявили в связи с необходимостью изучения документов.

Печерский районный суд Киева 24 января продолжит рассмотрение ходатайства по мере пресечения подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военного медика из 25-й аэромобильной бригады Яны Дугарь. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

В ходе судебного заседания был допрошен ряд свидетелей, кроме того, суд огласил заявления бывших и действующих депутатов, военнослужащих, волонтеров о готовности взять Дугарь на поруки.

В частности, поручителями готовы быть народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич, народный депутат Виктор Бондарь, народный депутат Виктория Вагнер, депутат 8 созыва Оксана Корчинская.

Перерыв в заседании объявлен до 11.30 24 января в связи с необходимостью изучения документов из апелляционной инстанции.

Вместе с тем, Печерский райсуд Киева 17 января должен рассмотреть еще одно ходатайство об изменении меры пресечения Дугарь, поданное другим адвокатом подозреваемой.

Напомним, 13 декабря Дугарь избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 8 января ее перевели домашний арест до 8 февраля.

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности".

По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. А к своему замыслу онпривлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.