Фото: dsns.gov.ua

Во Львовской области рядом с пгт Славское на горе Погар 25 туристов застряли на канатной дороге.

Сообщение о ЧП поступило в 17:00 17 января, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. По состоянию на 18:00 с подъемника сняли 11 человек, в том числе три ребенка", – сообщили спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

К операции привлекли 14 горных спасателей и три единицы техники.

Фото: dsns.gov.ua

Обновлено. Спасательные работы в Славском завершены. Всего с подъемника сняли 32 человек, из них 5 детей, сообщает пресс-центр главного управления ГосЧС во Львовской области.

"По состоянию на 19:40 все туристы с подъемника сняты. Травмированных нет", - говорится в сообщении.

Всего к спасательной операции привлекли 17 спасателей и три единицы техники.

Напомним, что также на горе Погар туристы застряли в 2017 году. Тогда 25 лыжников застряли на канатной дороге из-за отключения электричества.