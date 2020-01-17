Тела погибших в катастрофе в Иране украинцев доправят в Борисполь 19 января

Попрощаться с ними смогут все желающие.

Тела 11 погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доправят в аэропорт "Борисполь" 19 января. Об этом сообщили на странице авиакомпании МАУ в Facebook.

"Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются в Украину 19 января. Церемония почтения памяти погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране пройдет в терминале B аэропорта "Борисполь", – говорится в сообщении.

Доступ будет открыт для всех. Сбор возле входа в терминал B в 12:00. Попрощаться с погибшими можно с 13 до 19 часов.

На странице аэропорта "Борисполь" в Facebook добавили, что в связи с этим с 12 до 13 часов будет ограничено движение на дороге по направлению в аэропорт "Борисполь".

Напомним, 16 января в Тегеране завершилась идентификация тел всех 11 погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране украинцев.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.