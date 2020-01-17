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В Тернополе иностранные студенты устроили протест из-за смерти шестикурсницы медуниверситета

Иностранцы потребовали смягчить условия обучения.

Иностранные студенты Тернопольского медицинского университета им. И. Горбачевского 17 января устроили протест в связи со смертью шестикурсницы вуза Бадмус Ололаде Рафиат, которая покончила с собой 15 января.

Они считают причиной смерти 24-летнней студентки из Ганы слишком строгие условия обучения.

Фото: terminovo.te.ua

Местный сайт "Терміново" сообщает, что в руках у нескольких девушек были плакаты с надписью "DR. Badmus is dead because of TDMU" ("Доктор Бадмус мертвая из-за ТГМУ"). Девушка не сдала экзамен по педиатрии с третьей, то есть последней попытки, и была представлена на отчисление из вуза.

Фото: terminovo.te.ua

В связи со смертью девушки иностранные студенты требовали смягчения условий обучения, сокращения количества вопросов и количества членов комиссии на экзаменах, смягчения требований к студентам, возможности сдавать экзамен более трех раз. Кроме того, студенты требовали уволить декана факультета.

"Также мы хотим, чтобы студентов не отчисляли с шестого курса, потому что они уже очень много проучились", - заявил представитель Всеукраинской ассоциации студентов Ганы в Украине Кайзер Кодуах.

Фото: terminovo.te.ua

Ректор медуниверситета Михаил Корда выразил готовность встретиться с лидерами протеста и обсудить все их проблемы. Заявил, что открыт для каждого студента, просит писать ему на электронную почту и обещает, что ни одно письмо не останется без ответа. Ректор готов совершенствовали правила и положения университета, если только это не будут противоречить закону Украины.

Ректор обещал в рамках закона, правил обучения и положений университета  помочь пяти иностранным студентам, которые тоже не сдали экзамен и должны быть отчислены. Они смогут или перевестись в другой университет, или получат шанс пересдать экзамен.

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