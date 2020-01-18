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Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров

Самая высокая средняя зарплата у Авакова.

Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате членов правительства. Об этом свидетельствуют данные на правительственном портале.

ФИО

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Средняя

Гончарук

61916

60087

43724

76190

60479

Кулеба

48523

56263

43047

86774

58652

Федоров

52629

51000

34141

84887

55664

Дубилет

48000

48000

16000

17544

32386

Аваков

33930

82072

97623

186541

100041

Милованов

15134

18180

79883

222592

83947

Оржель

18549

33540

31102

162003

61299

Пристайко

27505

30532

68194

233893

62069

Новосад

38288

37981

39103

138412

63446

Скалевская

15896

22036

34841

94988

41940

Бабак

18773

23710

82189

212600

84318

Соколовская

24395

58259

56620

216783

65317

Маркарова

36384

61890

60637

89387

62075

Криклий

55390

40439

38239

44038

44527

Бородянский

9142

16000

16000

112905

38512

Загороднюк

24228

23377

23132

97191

41982

Малюська

20723

19927

35927

223361

75734

Коляда

22894

23453

23124

158772

46688

Напомним, ранее Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей. Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что зарплата чиновников в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

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