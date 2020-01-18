Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров

Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате членов правительства. Об этом свидетельствуют данные на правительственном портале.

ФИО Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Средняя Гончарук 61916 60087 43724 76190 60479 Кулеба 48523 56263 43047 86774 58652 Федоров 52629 51000 34141 84887 55664 Дубилет 48000 48000 16000 17544 32386 Аваков 33930 82072 97623 186541 100041 Милованов 15134 18180 79883 222592 83947 Оржель 18549 33540 31102 162003 61299 Пристайко 27505 30532 68194 233893 62069 Новосад 38288 37981 39103 138412 63446 Скалевская 15896 22036 34841 94988 41940 Бабак 18773 23710 82189 212600 84318 Соколовская 24395 58259 56620 216783 65317 Маркарова 36384 61890 60637 89387 62075 Криклий 55390 40439 38239 44038 44527 Бородянский 9142 16000 16000 112905 38512 Загороднюк 24228 23377 23132 97191 41982 Малюська 20723 19927 35927 223361 75734 Коляда 22894 23453 23124 158772 46688

Напомним, ранее Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей. Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.