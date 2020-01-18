Кабмин обнародовал информацию о зарплатах министров

Кабинет министров обнародовал информацию о заработной плате членов правительства. Об этом свидетельствуют данные на правительственном портале.
|
ФИО
|
Сентябрь
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Средняя
|
Гончарук
|
61916
|
60087
|
43724
|
76190
|
60479
|
Кулеба
|
48523
|
56263
|
43047
|
86774
|
58652
|
Федоров
|
52629
|
51000
|
34141
|
84887
|
55664
|
Дубилет
|
48000
|
48000
|
16000
|
17544
|
32386
|
Аваков
|
33930
|
82072
|
97623
|
186541
|
100041
|
Милованов
|
15134
|
18180
|
79883
|
222592
|
83947
|
Оржель
|
18549
|
33540
|
31102
|
162003
|
61299
|
Пристайко
|
27505
|
30532
|
68194
|
233893
|
62069
|
Новосад
|
38288
|
37981
|
39103
|
138412
|
63446
|
Скалевская
|
15896
|
22036
|
34841
|
94988
|
41940
|
Бабак
|
18773
|
23710
|
82189
|
212600
|
84318
|
Соколовская
|
24395
|
58259
|
56620
|
216783
|
65317
|
Маркарова
|
36384
|
61890
|
60637
|
89387
|
62075
|
Криклий
|
55390
|
40439
|
38239
|
44038
|
44527
|
Бородянский
|
9142
|
16000
|
16000
|
112905
|
38512
|
Загороднюк
|
24228
|
23377
|
23132
|
97191
|
41982
|
Малюська
|
20723
|
19927
|
35927
|
223361
|
75734
|
Коляда
|
22894
|
23453
|
23124
|
158772
|
46688
Напомним, ранее Кабинет министров пообещал ежемесячно публиковать в открытом доступе зарплаты министров и их заместителей. Также в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что зарплата чиновников в размере 16 тысяч гривен является неуважением к государству.