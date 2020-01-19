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Посольство Украины в Британии требует удалить тризуб с пособия по борьбе с экстремизмом

Руководство выдала британская полиция для преподавателей и медицинских работников.

Посольство Украины в Британии требует удалить тризуб с пособия по борьбе с экстремизмом
Фото: Comments.UA

Посольство Украины в Великобритании требует удалить тризуб с антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала. Об этом говорится в сообщении посольства в твиттере.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений", - заявили посольство Украины в Британии.

Пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия, передает Европравда.

В визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции "тату", изображен герб Украины под названием "Украинский тризуб (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

Также в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов", который является формированием Нацгвардии Украины.

Британская полиция настаивает на том, что пособие не имеет целью определить все группы, которые описываются, как экстремистские, но "имеет целью улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться".

Отмечается также, что в пособии помещены знаки экологических и зоозащитных организаций Великобритании.

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