МИД пообещал объяснить поездку Зеленского в Оман "в свое время"

Министерство иностранных дел и Офис президента объяснят рождественскую поездку Владимира Зеленского в Оман "в свое время".

Об этом на брифинге в понедельник сказал министр Владимир Пристайко.

"Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним", - сказал он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который встречал Новый год в Карпатах, на Рождество неожиданно улетел в Оман.

После того, как об этом узнали СМИ, Офис президента заявил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой для "встреч на высшем уровне" - с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршиди.

Судя по официальным фотографиям, переговоры состоялись в одной из местных гостиниц и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского сообщила, что он прерывает свой визит в Оман из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. Несмотря на это, в Киев президент вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

10 января султан Омана умер.