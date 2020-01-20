Экс-глава ГФС фигурирует на видео, которое может привести к импичменту Трампа.

Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров участвовал в финансировании проекта в сфере недвижимости соратника личного адвоката президента США Льва Парнаса.

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

"Флоридский бизнесмен и донор Трампа обхаживал инвесторов для проекта в сфере недвижимости. Один из них, Роман Насиров, в то время являвшийся главой налоговой службы Украины, отправился на курорт Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где они общались с избранным президентом в кругу его соратников, о чем свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса", - пишет издание.

Отмечается, что Насиров предоставил по просьбе Парнаса заем в $10 млн.

При этом многие проекты Парнаса оказались несостоятельными, несмотря на поддержку его покровителей. Так, проект недвижимости, в который инвестировал Насиров, завершился судебным процессом.

Насиров также оказался запечатлен на видео, которое может привести к импичменту президента США.

Об этом написал в Фейсбуке написал главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Судьба Трампа - в руках экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Насиров стал свидетелем отношений Трампа с Парнасом, так как был принят Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2016-го - адвокат Парнаса показал видео", - написал журналист.

В ролике видно, что Трамп общается с Парнасом и Насировым.

"Все тайное становится явным. После публикации в США переписки между Львом Парнасом и бывшим генпрокурором Юрием Луценко, где обсуждались вопросы влияния на политические решения Белого Дома, 16 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете официально отрекся от знакомства с Парнасом: "Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман", - напомнил журналист.

Напомним, Парнас, соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани, рассказал, что в мае 2019 передал новому президенту Украины ультиматум о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не приедет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследование дела Джо Байдена.

Также Парнас заявил, что Трамп отменял визит в Польшу из-за Зеленского, а не урагана.

15 января Палата представителей США обнародовала новые показания Парнаса по делу об импичменте. Он предоставил рукописные заметки, сделанные на канцелярских принадлежностях отеля в Вене, в которых упоминается Зеленский.