ВАКС продовжив на два місяці процесуальні обов’язки ексголові ДФС Насірову

Насіров вийшов із СІЗО у травні цього року, внісши заставу.

Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки ексголові ДФС Романові Насірову, повідомляє Transparency International Ukraine.

Йдеться про термін два місяці - до 19 листопада. Мова йде про справу отримання 722 млн грн хабара від агробізнесмена Олега Бахматюка.

Серед обов'язків Насірова - прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, утримуватись від спілкування з обвинуваченими та свідками, здати свої закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Насіров вийшов із СІЗО у травні цього року. За нього внесли 55 млн грн застави.

Цього місяця НАБУ і САП повідомили, що завершили розслідування у справі ексголови ДФС щодо рекордного хабара.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Справа ексголови ДФС