ВАКС продовжив на два місяці процесуальні обов’язки ексголові ДФС Насірову

Вищий антикорупційний суд продовжив процесуальні обов’язки ексголові ДФС Романові Насірову, повідомляє Transparency International Ukraine.
Йдеться про термін два місяці - до 19 листопада. Мова йде про справу отримання 722 млн грн хабара від агробізнесмена Олега Бахматюка.
Серед обов'язків Насірова - прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, утримуватись від спілкування з обвинуваченими та свідками, здати свої закордонні паспорти і носити електронний браслет.
- Насіров вийшов із СІЗО у травні цього року. За нього внесли 55 млн грн застави.
- Цього місяця НАБУ і САП повідомили, що завершили розслідування у справі ексголови ДФС щодо рекордного хабара.
- Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Справа ексголови ДФС
- Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.
- У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.
- З1 жовтня 2022 року його арештували, і з того часу щодару подовжували термін перебування у СІЗО.
- У травні 2023 справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- А вже у лютому 2024 до суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову.