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НАБУ підтвердило інформацію про можливу втечу нардепа Одарченка за кордон

Прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн гривень та оголошення його в розшук. 

НАБУ підтвердило інформацію про можливу втечу нардепа Одарченка за кордон
Фото: Lb.ua

Спеціалізована антикорпрокуратура ініціювала оголошення в розшук народного депутата, обвинуваченого в спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Також з нього мають стягнути заставу. За даними НАБУ, нардеп втік за кордон. 

Йдеться про депутата Андрія Одарченка ("Слуга народу)". Офіційно в САП ім'я не назвали.

Одарченко
Фото: Суспільне
Одарченко

Сьогодні парламентар без попередження не прийшов на засідання Вищого антикорсуду. Захисники депутата не змогли сказати, де їхній клієнт, і сказали, що не мають із ним зв'язку.

Ппрокурор ініціював стягнення в дохід держави суми застави – 15 млн гривень.

"Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", – йдеться у повідомленні.

  • У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
  • Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення ( ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
  • Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
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