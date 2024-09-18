НАБУ підтвердило інформацію про можливу втечу нардепа Одарченка за кордон

Прокуратура ініціювала стягнення в дохід держави 15 млн гривень та оголошення його в розшук.

Спеціалізована антикорпрокуратура ініціювала оголошення в розшук народного депутата, обвинуваченого в спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Також з нього мають стягнути заставу. За даними НАБУ, нардеп втік за кордон.

Йдеться про депутата Андрія Одарченка ("Слуга народу)". Офіційно в САП ім'я не назвали.

Фото: Суспільне Одарченко

Сьогодні парламентар без попередження не прийшов на засідання Вищого антикорсуду. Захисники депутата не змогли сказати, де їхній клієнт, і сказали, що не мають із ним зв'язку.

Ппрокурор ініціював стягнення в дохід держави суми застави – 15 млн гривень.

"Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", – йдеться у повідомленні.