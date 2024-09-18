НАБУ підтвердило інформацію про можливу втечу нардепа Одарченка за кордон

Спеціалізована антикорпрокуратура ініціювала оголошення в розшук народного депутата, обвинуваченого в спробі підкупу керівництва Мінвідновлення. Також з нього мають стягнути заставу. За даними НАБУ, нардеп втік за кордон.
Йдеться про депутата Андрія Одарченка ("Слуга народу)". Офіційно в САП ім'я не назвали.
Сьогодні парламентар без попередження не прийшов на засідання Вищого антикорсуду. Захисники депутата не змогли сказати, де їхній клієнт, і сказали, що не мають із ним зв'язку.
Ппрокурор ініціював стягнення в дохід держави суми застави – 15 млн гривень.
"Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00", – йдеться у повідомленні.
- У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
- Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення ( ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
- Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").